Terzotemponapoli.com - Olive: “Il Lecce dopo la disfatta di Firenze avrà una grande voglia di rivalsa, ma il Napoli è forte!”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Renato, allenatore ed ex calciatore di. Queste le sue parole: Ildeve reagire alla sonora sconfitta di, quali insidie può nascondere la partitasecondo? “Sicuramente ilè indifficoltà. Già prima della partita di domenica, da un po’ di tempo non stava giocando bene e poi si è andati incontro ad una debacle clamorosa. Il, invece, sta facendo davvero tanto bene, ha fatto un avvio di campionato straordinario. Si vede la mano di Conte, che anche contro l’Empoli, ha capito perfettamente i problemi della squadra in campo e con il suo intervento è riuscito a cambiare le cose in campo, in modo perfetto”. Ilrischia di sottovalutare la partita contro il? “Immaginati il discorso emotivo di Conte.