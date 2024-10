Nuovo San Siro. Oggi un vertice con Giuli a Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) Il caso San Siro sbarca al ministero della Cultura a Roma. Il futuro dello stadio Meazza Oggi sarà al centro di un tavolo di confronto tra il ministro Alessandro Giuli (nella foto), il sindaco Giuseppe Sala, i dirigenti di Inter e Milan e i rappresentanti delle proprietà dei due club, Oaktree e Redbird. All’ordine del giorno il progetto per realizzare un Nuovo stadio rossonerazzurro nell’area di San Siro con una rifunzionalizzazione dell’attuale impianto, che potrebbe essere in parte demolito. Il condizionale resta d’obbligo, perché la Sovrintendenza milanese aveva annunciato un vincolo sul secondo anello, che nel 2025 compirà 70 anni. Ma alla luce del progetto dei club di realizzare un Nuovo stadio di fianco alla Scala del calcio, nelle scorse settimane la sovrintendente Emanuela Carpani ha aperto a un parziale abbattimento dell’attuale stadio. Ilgiorno.it - Nuovo San Siro. Oggi un vertice con Giuli a Roma Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il caso Sansbarca al ministero della Cultura a. Il futuro dello stadio Meazzasarà al centro di un tavolo di confronto tra il ministro Alessandro(nella foto), il sindaco Giuseppe Sala, i dirigenti di Inter e Milan e i rappresentanti delle proprietà dei due club, Oaktree e Redbird. All’ordine del giorno il progetto per realizzare unstadio rossonerazzurro nell’area di Sancon una rifunzionalizzazione dell’attuale impianto, che potrebbe essere in parte demolito. Il condizionale resta d’obbligo, perché la Sovrintendenza milanese aveva annunciato un vincolo sul secondo anello, che nel 2025 compirà 70 anni. Ma alla luce del progetto dei club di realizzare unstadio di fianco alla Scala del calcio, nelle scorse settimane la sovrintendente Emanuela Carpani ha aperto a un parziale abbattimento dell’attuale stadio.

Inchiesta sulle curve di San Siro. Oggi sarà sentito Simone Inzaghi . Presto gli atti alla giustizia sportiva - Poi toccherà al vicepresidente del club Javier Zanetti e al capitano del Milan Davide Calabria. Le audizioni saranno calendarizzate a breve. Saranno loro i primi tre testimoni in relazione ai contatti e le sospette pressioni degli ultrà. ?Intanto, nell’inchiesta penale oggi sarà ascoltato l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. (Quotidiano.net)

San Siro - oggi partita decisiva : ecco come Inter e Milan immaginano il “vecchio” Meazza - Il centrodestra, intanto, ieri ha occupato l’aula del Consiglio comunale, interrompendo la seduta, per chiedere che il sindaco relazioni all’assemblea sul futuro dello stadio di San Siro. Dopo la richiesta di sospensiva della seduta da parte delle opposizioni, bocciata, è scoppiata la bagarre in aula e i consiglieri di FI, Lega, FdI e Noi Moderati si sono alzati per dirigersi verso il centro ... (Ilgiorno.it)

San Siro - oggi vertice a 3 pesantissimo : Inter e Milan all'appello – TS - Rimane, infatti, aperta la possibilità che Inter e Milan possano ristrutturare insieme l'impianto, assumendo magari il controllo definitivo da parte del Comune. Ovviamente il primo cittadino del capoluogo lombardo propende, come già attestato negli ultimi anni, per una permanenza dei due club a San Siro.