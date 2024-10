Nuove normative per la nautica da diporto: cosa cambia dal 21 ottobre 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 21 ottobre 2024, è entrato in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, segnando un’importante evoluzione per il settore. Questo provvedimento, regolato dal decreto del 17 settembre 2024, n. 133, apporta modifiche significative al decreto del 29 luglio 2008, n. 146. L’iniziativa, promossa da Confindustria nautica, si prefigge di rispondere in modo adeguato alle esigenze degli operatori del settore nautico e dell’utenza, introducendo 101 articoli che modificano le normative relative a cantieristica, refitting, porti e professioni, influenzando anche il mercato dei superyacht. Gaeta.it - Nuove normative per la nautica da diporto: cosa cambia dal 21 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 21, è entrato in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dellada, segnando un’importante evoluzione per il settore. Questo provvedimento, regolato dal decreto del 17 settembre, n. 133, apporta modifiche significative al decreto del 29 luglio 2008, n. 146. L’iniziativa, promossa da Confindustria, si prefigge di rispondere in modo adeguato alle esigenze degli operatori del settore nautico e dell’utenza, introducendo 101 articoli che modificano lerelative a cantieristica, refitting, porti e professioni, influenzando anche il mercato dei superyacht.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Codice della Nautica da Diporto 2024. Entra in vigore il 21 ottobre - Il regolamento aggiorna anche le norme relative alle dotazioni di sicurezza Il Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto 2024 è stato aggiornato con il Decreto 133/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel settembre 2024: entra in vigore il 21 ottobre 2024. Le principali . (Ilgiornaleditalia.it)

Sostituzione motori fossili con elettrici : il nuovo incentivo per la nautica da diporto - Gli importi concedibili variano in base alla tipologia di richiedente: fino a 8. Per motori con batteria esterna o per vari tipi di propulsione come entrobordo, entrofuoribordo e POD, il contributo arriverà a 10. L’iniziativa, dunque, si delinea come un’opportunità fondamentale per le imprese del settore, in un periodo in cui la transizione verso pratiche più ecologiche si fa sempre più urgente. (Gaeta.it)

Nautica da diporto e oltre : presentata al Salone di Genova la ventesima edizione dello Snim - Centocinquanta espositori, trecento imbarcazioni in ventimila metri quadri di spazio all?interno della ormai tradizionale location del porticciolo turistico ?Marina di... (Quotidianodipuglia.it)