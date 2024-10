“Non lo dico per fare la modesta ma non ero una grande attrice. Dovessi tornare sul set, sarebbe con mio marito Ryan Gosling”: parla Eva Mendes (Di martedì 22 ottobre 2024) Eva Mendes è spostata con Ryan Gosling e la coppia ha due figlie, Esmeralda Amada, 10 anni, e Amada Lee, 8 anni. Del suo ruolo di mamma ha parlato qualche settimana fa ospite di The Drew Barrymore Show, assieme alla collega conduttrice. Anzi, forse della ‘ex collega’ perché Mendes dopo aver preso una pausa dalla recitazione sembra non essere intenzionata a tornare indietro e al Sunday Times ha spiegato: “Non sono mai stata innamorata della recitazione. Non lo dico per fare la modesta, ma non ero una grande attrice. Ho avuto i miei momenti in cui ho lavorato con persone davvero fantastiche”. L’attrice ha parlato anche di come l’industria del cinema sia passata dal ‘è troppo etnica per questo, troppo etnica per quello’ al ‘essere latini è cool’ e ha spiegato che questo modo di ragionare la faceva “arrabbiare molto” dandole “energia per buone perfomances”. Ilfattoquotidiano.it - “Non lo dico per fare la modesta ma non ero una grande attrice. Dovessi tornare sul set, sarebbe con mio marito Ryan Gosling”: parla Eva Mendes Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Evaè spostata cone la coppia ha due figlie, Esmeralda Amada, 10 anni, e Amada Lee, 8 anni. Del suo ruolo di mamma hato qualche settimana fa ospite di The Drew Barrymore Show, assieme alla collega conduttrice. Anzi, forse della ‘ex collega’ perchédopo aver preso una pausa dalla recitazione sembra non essere intenzionata aindietro e al Sunday Times ha spiegato: “Non sono mai stata innamorata della recitazione. Non loperla, ma non ero una. Ho avuto i miei momenti in cui ho lavorato con persone davvero fantastiche”. L’hato anche di come l’industria del cinema sia passata dal ‘è troppo etnica per questo, troppo etnica per quello’ al ‘essere latini è cool’ e ha spiegato che questo modo di ragionare la faceva “arrabbiare molto” dandole “energia per buone perfomances”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Niente smartphone e Internet senza supervisione” : le rigide regole di Eva Mendes e Ryan Gosling per le figlie - Dopo aver riparato nel Nord degli States per allontanare le figlie di 10 e 8 anni dai riflettori, Mendes e Gosgling hanno deciso di adottare uno stile educativo molto aperto al dialogo e con pochi paletti, eccezion fatta per ciò che riguarda il mondo digitale: "Far andare le bambine su Internet senza controllo è come mandarle per strada in piena notte". (Fanpage.it)

Eva Mendes tornerebbe a recitare solo a fianco del marito Ryan Gosling - In passato, la coppia ha lavorato insieme nei film Drunk History Christmas e Come un tuono di Derek Cianfrance. Con il marito "Non sono mai stata innamorata della recitazione" aveva sottolineato Mendes "Non ero una grande attrice. Ho avuto …. L'attrice ha confessato di voler tornare sullo schermo soltanto per lavorare insieme alla star di Barbie. (Movieplayer.it)

The Nice Guys - come finisce il buddy movie del 2016 con protagonista Ryan Gosling - Salvata dagli investigatori, Amelia rivela la verità. Dopo aver ricevuto alcune informazioni da Chet (Jack Kilmer) – un amico della giovane – riguardo al fatto che Amelia stesse lavorando ad un film porno insieme a Misty, la coppia si reca ad una festa privata per rintracciarne il produttore. Los Angeles, 1977. (Cultweb.it)