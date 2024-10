Nintendo testa un nuovo gioco online in stile Minecraft (Di martedì 22 ottobre 2024) L'azienda ha avviato su Switch un test a numero chiuso per un titolo non confermato nel quale collaborare con altri utenti per "sviluppare" un pianeta attraverso la creatività e le risorse disponibili Nintendo ha recentemente aggiornato il sito web ufficiale del misterioso "Switch online: Playtest Program", rivelando privatamente maggiori informazioni ai partecipanti. Il playtest si Sbircialanotizia.it - Nintendo testa un nuovo gioco online in stile Minecraft Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'azienda ha avviato su Switch un test a numero chiuso per un titolo non confermato nel quale collaborare con altri utenti per "sviluppare" un pianeta attraverso la creatività e le risorse disponibiliha recentemente aggiornato il sito web ufficiale del misterioso "Switch: Playtest Program", rivelando privatamente maggiori informazioni ai partecipanti. Il playtest si

