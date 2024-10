Neres: “Siamo pronti a mantenere il primato” (Di martedì 22 ottobre 2024) “Siamo pronti a mantenere il primato, consapevoli della sequenza di gare toste che ci attende. Ma ora testa solo al Lecce sabato”. Lo ha detto il centrocampista offensivo del Napoli David Neres ai microfoni di Radio Crc. "Dal mio match mi ha scioccato l'intensità e il livello tattico della Serie Napolitoday.it - Neres: “Siamo pronti a mantenere il primato” Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “il, consapevoli della sequenza di gare toste che ci attende. Ma ora testa solo al Lecce sabato”. Lo ha detto il centrocampista offensivo del Napoli Davidai microfoni di Radio Crc. "Dal mio match mi ha scioccato l'intensità e il livello tattico della Serie

