MOVIOLA – Juventus-Stoccarda gol Undav annullato col Var per tocco col braccio

(Di martedì 22 ottobre 2024) Episodio dain. C’è il gol di Denizche vienecol Var per uncolabbastanza difficile da scovare, ma che sembra esserci, prima del tiro molto potente e allo stesso tempo anche deviato. L’arbitro Espen Eskas non va al Var ma riceve l’indicazione via auricolare, questo perché essendoci ildi mano dell’autore del gol, basta l’overrule senza ricorrere al monitor. Protesta però poi la Juve. C’è un intervento di Demirovic su Kalulu abbastanza pericoloso, seppur provocato da uno scivolone involontario, ma il modo in cui travolge l’avversario poteva costare il giallo all’attaccante. E sarebbe stato il secondo cartellino in pochi minuti, che l’arbitro anche con i gesti del corpo fa subito segno di non avere alcuna intenzione di concedere. Qualche dubbio resta.