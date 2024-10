Lanazione.it - Morirono in auto contro un pilone. L’udienza riparte dal guard rail

(Di martedì 22 ottobre 2024) È fissata per stamani, al tribunale di Perugia,preliminare sul tragico incidente stradale avvenuto nella notte del 3 dicembre 2022 a San Giustino Umbro, quando una Fiat Punto diretta verso Sansepolcro andò a urtareildel ponte in località Altomare, lungo la ex 3 bis; nello schianto,tutti e quattro i giovani (due ragazzi e due ragazze, tre di 22 anni e una di 17, residenti a Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina) che erano a bordo della vettura. Sida quanto a inizio giugno ha stabilito il giudice Natalia Giubilei, accogliendo le istanze della parte civile: la citazione in causa dell’amministrazione comunale di San Giustino e della compagnia con la quale era assicurata la Punto per le responsabilità da ascrivere qualora si dovesse arrivare a una condanna, con eventuale obbligo di risarcimento a carico di entrambe.