Milan, stasera niente lamentele: vittoria in superiorità numerica (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo le lamentele per l'espulsione di Reijnders contro l'Udinese, questa sera il Milan può gioire grazie proprio alla vittoria per 3-1 in superiorità numerica contro il Club Brugge. La prima in questa fase campionato della UEFA Champions League. superiorità numerica – Due sconfitte e una vittoria per il Milan in questa fase campionato della UEFA Champions League. I rossoneri, usciti con le ossa rotte dagli scontri contro Liverpool (1-3 in casa) e Bayer Leverkusen (1-0 in trasferta), trovano la prima vittoria nella competizione. Il tutto contro un modesto avversario come il Club Brugge che, in realtà, inizia molto meglio dei rossoneri e mette in difficoltà la squadra di Paulo Fonseca. Poi cambia tutto nel finale della prima frazione di gioco: prima con il gol di Pulisic da calcio d'angolo, poi con l'espulsione di Onyedika che lascia gli ospiti in inferiorità numerica.

