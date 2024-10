Lanazione.it - Meocci, non solo truffa. Rischia la bancarotta

(Di martedì 22 ottobre 2024) Perla condanna è arrivata maper sostituzione di persona. L’accusa di(di un milione e mezzo) è stata rispedita dai giudici in procura: il fatto è diverso da come contestato. Tutto da rifare; e l’accusa stavolta potrebbe diventare:. E con lui potrebbere anche l’imprenditore che aveva denunciato tutto. Certo, ieri mattina Roberto, il Madoff della Valdichiana, ha riscosso sette mesi di condanna maper sostituzione di persona: stavolta aveva indossato gli abiti di un fantomatico avvocato Riccardo Menarini, erede della facoltosa famiglia fiorentina. Secondo l’accusa lo aveva fatto per raggirare un imprenditore lombardo che aveva adescato nei salotti della Milano bene: quelli dell’Hotel Gallia, dove si decide il calciomercato.