Dilei.it - Mary di Danimarca infiamma Berlino con l’abito rosso. Irresistibile anche per Re Federico

(Di martedì 22 ottobre 2024)diletteralmentecon un abitofuoco e delle décolleté gioiello alla cena di Stato che si è tenuta nel palazzo presidenziale di Bellevue per un evento in occasione del 25° anniversario delle ambasciate nordiche. Al gala erano presenti altre Principesse, come Mette-Marit di Norvegia e Victoria di Svezia. Ma la Regina danese era davvero la più bella del reame, tanto da lasciare senza fiatosuo marito. Dopo aver sfoggiato il look del potere durante la cerimonia di benvenuto, organizzata dal Presidente tedesco Frank Walter Steinmeier e dalla First Lady Elke Büdenbender,diha incantato e sedotto alla cena ufficiale con le altre teste coronate.dida seracon spacco La Regina ha indossato un abito in seta di raso,fuoco.