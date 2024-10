Manganellate agli studenti a Pisa: poliziotti indagati (Di martedì 22 ottobre 2024) Pisa – Manganellate agli studenti a Pisa: poliziotti indagati Manganellate agli studenti a Pisa, la Procura di Pisa ha emesso una serie di avvisi di garanzia in relazione alle cariche della polizia al corteo studentesco pro Palestina del 23 febbraio scorso a Pisa. Sono una decina i poliziotti indagati a vario titolo, per i reati di eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose. Dopo la manifestazione, una decina di poliziotti in servizio il giorno degli scontri si erano auto identificati, informando la procura dell’accaduto. Tra gli indagati ci sarebbero agenti del reparto mobile di Firenze e coloro che avevano responsabilità del servizio e dell’ordine pubblico lungo il percorso del corteo. Il 23 febbraio si registrarono 15 feriti, tra cui 11 minorenni, tutti refertati al pronto soccorso, in seguito alle Manganellate. Ci sarebbero indagati anche tra gli studenti. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 22 ottobre 2024), la Procura diha emesso una serie di avvisi di garanzia in relazione alle cariche della polizia al corteo studentesco pro Palestina del 23 febbraio scorso a. Sono una decina ia vario titolo, per i reati di eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose. Dopo la manifestazione, una decina diin servizio il giorno degli scontri si erano auto identificati, informando la procura dell’accaduto. Tra glici sarebbero agenti del reparto mobile di Firenze e coloro che avevano responsabilità del servizio e dell’ordine pubblico lungo il percorso del corteo. Il 23 febbraio si registrarono 15 feriti, tra cui 11 minorenni, tutti refertati al pronto soccorso, in seguito alle. Ci sarebberoanche tra gli

Pisa - 10 poliziotti indagati per le manganellate agli studenti in piazza per Gaza - Ora l’indagine sui fatti del 23 febbraio fa un passo in avanti. Dopo una settimana dai fatti, sette poliziotti in servizio si erano autoidentificati e i loro nomi erano già stati inseriti in un’informativa spedita alla Procura. La violenza era stata definita dallo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella «un fallimento». (Open.online)

Studenti manganellati a Pisa - nel registro degli indagati una decina di poliziotti : “Lesioni lievi o eccesso colposo di legittima difesa” - Tra loro ci sarebbero poliziotti del reparto mobile fiorentino, impiegati nel servizio d’ordine pubblico, e anche i responsabili sulla piazza del dispositivo di sicurezza. Ci sarebbero indagati anche tra gli studenti. I disordini innescarono una serie di polemiche con critiche alla condotta della polizia. (Ilfattoquotidiano.it)

Pisa - una decina di agenti indagati per gli scontri durante il corteo di studenti - “Totale solidarietà – scrive in una nota – agli agenti e ai dirigenti della polizia di Stato nei confronti dei quali si procederebbe per eccesso colposo di legittima difesa, in relazione ai fatti di Pisa. A confermare la notizia anche l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi. Dobbiamo sostenere e difendere le forze dell’ordine che fanno da argine e isolano le frange estremiste in questo ... (Lapresse.it)