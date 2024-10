Inter-news.it - Males, parla l’ex Inter: «Per me partita speciale! Sono orgoglioso»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Darian, ex dell’e attualmente calciatore degli Young Boys, hato ai microfoni del club svizzero. Tema, naturalmente, ladi domani in UEFA Champions League. Che ha decisamente un saporepernerazzurro.– Nel 2020 Darianpassa dal Lucerna, in Svizzera, all’. Poi il trasferimento al Genoa e i prestiti al Basilea, dove non riesce a convincere i nerazzurri a riscattarlo. Questo il percorso del giocatore svizzero, che veste ora la casacca degli Young Boys. E quella di domani, valevole per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League, non può che essere unadal saporeper lui. Ed è proprio per questo che il club di Berna ha deciso divistare proprio lui alla vigilia della sfida contro i nerazzurri in programma alle 21 di domani.