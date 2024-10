Mahmood, a Milano un rave teatrale: “Un sogno essere qui” (Di martedì 22 ottobre 2024) Atmosfere da club e testi intimi per il suo N.L.D.A. tour nei palazzetti, un grande show dal sapore internazionale Un’enorme festa o meglio un ‘rave teatrale’. Il Forum di Assago si trasforma per Mahmood, sul palco per la prima di due date milanesi del suo N.L.D.A. tour, la prima tournée nei palasport, per quello che Sbircialanotizia.it - Mahmood, a Milano un rave teatrale: “Un sogno essere qui” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Atmosfere da club e testi intimi per il suo N.L.D.A. tour nei palazzetti, un grande show dal sapore internazionale Un’enorme festa o meglio un ‘’. Il Forum di Assago si trasforma per, sul palco per la prima di due date milanesi del suo N.L.D.A. tour, la prima tournée nei palasport, per quello che

Mahmood - a Milano un rave teatrale : “Un sogno essere qui” - Ma i cambi d’abito saranno tanti nel corso dello spettacolo: ben otto, e tutti rigorosamente custom made con creazioni firmate Louboutin, Willy Chavarria, Luis de Javier, Palomo Spain, T. (Adnkronos) – Un’enorme festa o meglio un ‘rave teatrale’. Alcuni brani sono estremamente complessi nell’esecuzione ma lui appare sempre perfettamente a suo agio. (Dailyshowmagazine.com)

“Milano - sei pronta per l’anestesia?” - Mahmood catapulta il Forum in un rave teatrale sexy e dinamico. Un ciclone di pop - hip-hop - funk e sentimento - Tanti cambi d’abito creati appositamente per il live da marchi come Prada e Willy Chavarria. Klan 4. Nel Tuo mare 10. Intanto, recentemente nominato insieme ad Angelina Mango, Annalisa, Ghali e The Kolors per la categoria Best Italian Act agli MTV EMA 2024, Mahmood proseguirà il tour nei palazzetti con la seconda data sold out, oggi all’Unipol Forum. (Ilfattoquotidiano.it)