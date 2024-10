L'Ungheria chiede la revoca dell'immunità per Ilaria Salis (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità per l'eurodeputata Ilaria Salis. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. La conferma è arrivata anche dalla stessa Salis. Quotidiano.net - L'Ungheria chiede la revoca dell'immunità per Ilaria Salis Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ha chiesto laper l'eurodeputata. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. La conferma è arrivata anche dalla stessa

Ilaria Salis - l'Ungheria chiede la revoca dell'immunità. L'eurodeputata : "I tiranni non digeriscono le critiche" - L'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità per l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. Ad annunciarlo sono stati gli eurodeputati ungheresi durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Il post di Ilaria Salis: "I tiranni non digeriscono le critiche"... (Today.it)

L’Ungheria chiede di revocare l’immunità a Ilaria Salis. Lei grida allo scandalo : «L’Ue non si pieghi alla prepotenza di Orbán» - . «Come ho già detto più volte, auspico che il Parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani senza cedere alla prepotenza di una “democrazia illiberale” in deriva autocratica che, per bocca anche dei suoi stessi governanti, in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole prima della sentenza», ha scritto l’eurodeputata di Avs. (Open.online)

Il collaboratore di Ilaria Salis minaccia Meloni. FdI chiede la revoca dell'incarico - Mattia Tombolini su Facebook ha pubblicato il video del fantoccio di Meloni a fuoco. E ha postato anche l'immagine di un poliziotto pestato da cinque persone armate di bastone. (Ilgiornale.it)