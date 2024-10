Sport.quotidiano.net - L’OraSì operaia è vincente

(Di martedì 22 ottobre 2024) Vincere è l’unica cosa che conta, recita un noto detto, e dunque alva benissimo aver espugnato il campo di San Severo con il brivido e non giocando una gara da ricordare. Il fallo allo scadere di Pellicano che ha regalato a Gay il canestro della vittoria, deve essere visto come un segnale di svolta della stagione dei ravennati, bravi a vestire la tuta da operai e a vincere una gara difficile e giocata male da entrambe le squadre, prediligendo la sostanza e non il bel gioco. Il merito delè stato di averci sempre e di non essere crollata anche quando San Severo aveva l’inerzia del match, perché la squadra ha continuato a giocare con grande impegno e a seguire il piano partita.