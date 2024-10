LIVE Darderi-Thiem, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: dalle 18.00 la sfida al padrone di casa (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:49 Quello che andremo a commentare sarà il primo e l’ultimo confronto diretto tra i due. Il padrone di casa infatti ha annunciato il ritiro proprio in occasione del torneo di Vienna. 17:44 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Luciano Darderi e l’austriaco Dominic Thiem. Tra poco meno di venti minuti i due tennisti entreranno sul Campo Centrale. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Luciano Darderi e l’austriaco Dominic Thiem. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che agli ottavi troverà uno tra il giapponese Kei Nishikori ed il britannico Jake Draper. Darderi, ventiduenne italoargentino, arriva a Vienna a margine di una serie aperta di sette sconfitte consecutive. Oasport.it - LIVE Darderi-Thiem, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: dalle 18.00 la sfida al padrone di casa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:49 Quello che andremo a commentare sarà il primo e l’ultimo confronto diretto tra i due. Ildiinfatti ha annunciato il ritiro proprio in occasione del torneo di. 17:44 Buonasera e ben ritrovati nellascritta del primo turno dell’ATP 500 ditra Lucianoe l’austriaco Dominic. Tra poco meno di venti minuti i due tennisti entreranno sul Campo Centrale. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno dell’ATP 500 ditra Lucianoe l’austriaco Dominic. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che agli ottavi troverà uno tra il giapponese Kei Nishikori ed il britannico Jake Draper., ventiduenne italoargentino, arriva aa margine di una serie aperta di sette sconfitte consecutive.

