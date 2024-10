Liam Payne aveva assunto cocaina rosa: cos'è? Effetti, costo e consumatori. «Molto diffusa anche in Italia fra giovani e non» (Di martedì 22 ottobre 2024) Prima di morire Liam Payne aveva assunto, fra le varie sostanze, anche cocaina rosa. A rivelarlo sono i test tossicologici eseguiti sul corpo del cantante morto settimana scorsa in Argentina, dopo Ilmattino.it - Liam Payne aveva assunto cocaina rosa: cos'è? Effetti, costo e consumatori. «Molto diffusa anche in Italia fra giovani e non» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Prima di morire, fra le varie sostanze,. A rivelarlo sono i test tossicologici eseguiti sul corpo del cantante morto settimana scorsa in Argentina, dopo

Arriva la svolta nelle indagini su Liam Payne - la prova del taxi e spacciatore - Se verrà confermato che in particolare uno dei due spacciatori ha circuito Liam, allora si ribalterà il caso, perché Liam si è buttato dal balcone proprio per quelle sostanze”. Ora la direzione dell’hotel sarebbe stata informata del comportamento insolito dei suoi dipendenti e uno dei due sarebbe già stato licenziato. (Metropolitanmagazine.it)

Indagini su Liam Payne - arriva la svolta : mistero del taxi e spacciatore - Anche un insider che abbiamo contattato ha rivelato che Liam era pulito. La polizia argentina sta continuando ad indagare sulla scomparsa di Liam Payne, da giorni pare che gli agenti si stiano concentrando sui due uomini accusati di aver portato la dr0ga nella stanza del cantante. Una fonte vicina alla polizia ha anche parlato di un taxi prenotato a nome di Liam. (Biccy.it)

Cos’è la cocaina rosa che ha invaso l’Italia e mezzo mondo - era anche nel sangue di Liam Payne : “Effetti devastanti” - La cocaina rosa non si è più fermata e si è diffusa soprattutto tra i giovani dei quartieri “bene” delle città italiane: Roma, Genova, Cagliari. Secondo le prime risultanze degli esami tossicologici svolti sul corpo di Liam Payne, l’ex membro degli One Direction l’avrebbe assunta prima di morire. Dei laboratori per produrla al momento non c’è traccia. (Notizie.com)