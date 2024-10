L’ex amministratore delegato di Abercrombie&Fitch Mike Jeffries arrestato per traffico sessuale (Di martedì 22 ottobre 2024) A poco più di un anno dall’inchiesta giornalistica della Bbc che svelava lo “sfruttamento sessuale” subito da giovani uomini, L’ex amministratore delegato del colosso della moda Abercrombie&Fitch, Mike Jeffries, 79 anni, e il suo partner britannico, Matthew Smith, 60, sono stati arrestati per traffico sessuale. Anche in questo caso la notizia è riportata dal network britannico. Gli avvocati hanno negato tutte le accuse e si sono rifiutati di commentare. L’Fbi aveva aperto un’indagine l’anno scorso dopo che la Bbc aveva rivelato che L’ex ceo e il suo partner avevano abusato sessualmente di decine di uomini durante eventi ospitati nelle loro residenze di New York e negli hotel di tutto il mondo. Si trattava di un’operazione complessa che coinvolgeva un intermediario e una rete di persone incaricate di “reclutare” gli uomini per gli eventi. Ilfattoquotidiano.it - L’ex amministratore delegato di Abercrombie&Fitch Mike Jeffries arrestato per traffico sessuale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A poco più di un anno dall’inchiesta giornalistica della Bbc che svelava lo “sfruttamento” subito da giovani uomini,del colosso della moda Abercrombie&Fitch,, 79 anni, e il suo partner britannico, Matthew Smith, 60, sono stati arrestati per. Anche in questo caso la notizia è riportata dal network britannico. Gli avvocati hanno negato tutte le accuse e si sono rifiutati di commentare. L’Fbi aveva aperto un’indagine l’anno scorso dopo che la Bbc aveva rivelato checeo e il suo partner avevano abusato sessualmente di decine di uomini durante eventi ospitati nelle loro residenze di New York e negli hotel di tutto il mondo. Si trattava di un’operazione complessa che coinvolgeva un intermediario e una rete di persone incaricate di “reclutare” gli uomini per gli eventi.

