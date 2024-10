Latina / Imprenditore vittima di estorsione muore suicida, arrestate quattro persone (Di martedì 22 ottobre 2024) Latina – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma tra la capitale e Latina martedì mattina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che, emessa dal Gip di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, culminata con l’arresto di quattro persone indagate a vario titolo di estorsione con l’aggravante del metodo mafioso e morte come conseguenza L'articolo Latina / Imprenditore vittima di estorsione muore suicida, arrestate quattro persone Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Imprenditore vittima di estorsione muore suicida, arrestate quattro persone Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 22 ottobre 2024)– I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma tra la capitale emartedì mattina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che, emessa dal Gip di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, culminata con l’arresto diindagate a vario titolo dicon l’aggravante del metodo mafioso e morte come conseguenza L'articolodiTemporeale Quotidiano.

Estorsione e minacce mafiose - imprenditore disperato si toglie la vita. Quattro arresti tra le province di Latina e Roma - L’operazione rappresenta comunque un’importante azione preventiva per fermare una serie di attività estorsive radicate, rafforzando l’azione delle autorità contro i metodi mafiosi. Metodo Mafioso e Tragedia Finale Per recuperare il presunto debito, i quattro indagati hanno riferito all’imprenditore che il credito era stato ceduto a esponenti di una nota cosca di ‘ndrangheta. (Dayitalianews.com)

Operazione anticrimine tra Roma e Latina : quattro arresti per estorsione aggravata e omicidio - Questa strategia ha portato a un primo pagamento di 60. Secondo quanto riportato, l’imprenditore avrebbe accumulato un debito di 147. Gli estorsori avevano comunicato che quella fosse l’unica via per saldare i debiti con la criminalità organizzata calabrese e garantire la sicurezza della propria famiglia. (Gaeta.it)