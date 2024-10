Ilrestodelcarlino.it - La scelta di vita di Sara: “Dalla laurea in Archeologia all’allevamento di mucche”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sefro (Macerata), 22 ottobre 2024 – Dopo laindel Vicino Oriente alla Sapienza di Roma, è tornata a casa, ad Agolla di Sefro, e ha preso le redini dell’azienda di famiglia. Di madre in figlia. È la storia della 35enneCrispiciani, titolare dell’azienda agricola omonima dal 2016, con un allevamento di bovini da carne in biologico allo stato brado (120 capi). Il ritorno alle origini è stato naturale: non tanti sbocchi lavorativi dopo gli studi e una grande passione per animali e natura hanno portato alla. “Già in estate, fin dalle superiori, trascorrevo il tempo qui – racconta–. Poi ho sentito che era proprio il mio posto, il mio mondo. Il contatto con gli animali mi gratifica. In particolare il momento del parto, la gestione del vitello”. La Crispiciani ha iniziato a lavorare nel settore una decina di anni fa.