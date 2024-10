Juventus-Stoccarda, problemi per Douglas Luiz: si ferma nel riscaldamento (Di martedì 22 ottobre 2024) Non sembra esserci pace per Douglas Luiz in questi suoi primi mesi in bianconero. Il centrocampista della Juventus, che è listato come titolare nella formazione ufficiale in vista del match contro lo Stoccarda, si è improvvisamente fermato nel corso del riscaldamento. L’ex Aston Villa ha iniziato a toccarsi la coscia, ha poi parlato con lo staff medico del club ed è tornato negli spogliatoi. Secondo quanto riportato da Sky, giocherà Thuram al suo posto. Juventus-Stoccarda, problemi per Douglas Luiz: si ferma nel riscaldamento SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non sembra esserci pace perin questi suoi primi mesi in bianconero. Il centrocampista della, che è listato come titolare nella formazione ufficiale in vista del match contro lo, si è improvvisamenteto nel corso del. L’ex Aston Villa ha iniziato a toccarsi la coscia, ha poi parlato con lo staff medico del club ed è tornato negli spogliatoi. Secondo quanto riportato da Sky, giocherà Thuram al suo posto.per: sinelSportFace.

Juventus-Stoccarda - Thiago Motta non fa calcoli per l’Inter : le scelte - In porta Mattia Perin al posto di Michele Di Gregorio. A restare in panchina sono soltanto il capitano Federico Gatti e l’esterno destro Andrea Cambiaso, il cui posto è preso rispettivamente da Danilo e Savona. Thiago Motta non fa calcoli in vista dello scontro diretto con l’Inter e punta sui suoi uomini migliori NIENTE CALCOLI – Proprio come l’Inter domani, in casa degli Young Boys, anche ... (Inter-news.it)

DIRETTA Champions League - Juventus-Stoccarda e Aston Villa-Bologna | Seguile LIVE - All. it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Vincenzo Italiano, nell’ultima partita di campionato si sono visti rimontare dal Genoa di Alberto Gilardino dopo il doppio vantaggio firmato Orsolini–Odgaard: terzo pareggio consecutivo e nove punti in graduatoria in otto partite disputate. (Calciomercato.it)

Juventus-Stoccarda (Champions League - 22-10-2024 ore 21 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. I bianconeri recuperano Conceicao e McKennie - I tedeschi dopo due giornate sono ancora alla ricerca della prima vittoria in una Champions League già ricca di rimpianti, il 3-1 all’esordio contro il Real Madrid era arrivato solo nel finale e l’1-1 contro lo Sparta […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Secondo impegno teutonico consecutivo per la Juve, che dopo la trasferta sul campo del Lipsia riceve lo Stoccarda. (Infobetting.com)