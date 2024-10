Inzaghi "In Champions mai facile", Bisseck "Siamo l'inter" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Dovremo anche adeguarci al campo in erba sintetica", spiega il tecnico alla vigilia del match con lo Young Boys BERNA (SVIZZERA) - "Siamo l'inter, Siamo una grande squadra". Yann Bisseck ha le idee chiare e ha grande fiducia in una squadra che non può temere nè lo Young Boys, nè il terreno in erba Ilgiornaleditalia.it - Inzaghi "In Champions mai facile", Bisseck "Siamo l'inter" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Dovremo anche adeguarci al campo in erba sintetica", spiega il tecnico alla vigilia del match con lo Young Boys BERNA (SVIZZERA) - "l'una grande squadra". Yannha le idee chiare e ha grande fiducia in una squadra che non può temere nè lo Young Boys, nè il terreno in erba

