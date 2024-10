Innovazione, Ai&Vr Festival: “Regolamentazione e sviluppo, l’Europa al bivio” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oggi, alla terza edizione del “Festival del Metaverso” di Angi, “AI&VR Festival, Multiverse World” nel panel Regolamentazione e sviluppo: l'Europa al bivio sono intervenuti Flavio Arzarello, Public Policy Manager, Economic and Regulatory policy, in Italia di Meta, Agostino Ghiglia, Membro del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, Guido Boella, Deputy L'articolo Innovazione, Ai&Vr Festival: “Regolamentazione e sviluppo, l’Europa al bivio” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oggi, alla terza edizione del “del Metaverso” di Angi, “AI&VR, Multiverse World” nel panel: l'Europa alsono intervenuti Flavio Arzarello, Public Policy Manager, Economic and Regulatory policy, in Italia di Meta, Agostino Ghiglia, Membro del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, Guido Boella, Deputy L'articolo, Ai&Vr: “al” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Festival del Metaverso : L’Europa tra Regolamentazione e Innovazione Tecnologica - Ghiglia ha richiamato l’attenzione sulla necessità di non trascurare il diritto individuale di gestire i propri dati. In particolare, Arzarello ha indicato la necessità di un sistema di enforcement delle regole più chiaro, che possa garantire non solo la conformità normativa ma anche la competitività delle aziende. (Gaeta.it)