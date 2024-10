Ilaria Salis, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità: “Non fare la vittima, sei una delinquente” (Di martedì 22 ottobre 2024) l’Ungheria ha chiesto formalmente al Parlamento europeo di revocare l’immunità a Ilaria Salis. La notizia è stata anticipata dalla stessa esponente di Avs e poi confermata dalla presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola. La richiesta ora verrà inviata alla Commissione “Juri” per gli Affari giuridici per la valutazione. La notizia è stata accolta dalla sinistra con l’auspicio che la richiesta venga respinta, ma l’impressione è che si tratti quasi di una difesa d’ufficio, che da quelle parti non ci sia poi tutta questa voglia di intraprendere una crociata. Secoloditalia.it - Ilaria Salis, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità: “Non fare la vittima, sei una delinquente” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ha chiesto formalmente al Parlamento europeo dire l’immunità a. La notizia è stata anticipata dalla stessa esponente di Avs e poi confermata dalla presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola. La richiesta ora verrà inviata alla Commissione “Juri” per gli Affari giuridici per la valutazione. La notizia è stata accolta dalla sinistra con l’auspicio che la richiesta venga respinta, ma l’impressione è che si tratti quasi di una difesa d’ufficio, che da quelle parti non ci sia poi tutta questa voglia di intraprendere una crociata.

