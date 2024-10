Idf: non colpiremo ospedale Beirut Sud (Di martedì 22 ottobre 2024) 17.00 "Non colpiamo direttamente l'ospedale Al-Sahel a Beirut,ma facciamo appello a governo libanese e organizzazioni internazionali affinché sia restituito ai cittadini libanesi ciò che gli è stato rubato. Non permetteremo a Hezbollah di usare questo denaro per scopi terroristici". Così su X il portavoce in arabo dell'esercito israeliano, Adraee. Dopo l'annuncio dell'esistenza di un bunker sotto ospedale,la direzione ha evcuato i pazienti, pur smentendo: nei sotterranei solo sale operatorie.Per l' Idf un caveau con mezzo mld di dollari. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 17.00 "Non colpiamo direttamente l'Al-Sahel a,ma facciamo appello a governo libanese e organizzazioni internazionali affinché sia restituito ai cittadini libanesi ciò che gli è stato rubato. Non permetteremo a Hezbollah di usare questo denaro per scopi terroristici". Così su X il portavoce in arabo dell'esercito israeliano, Adraee. Dopo l'annuncio dell'esistenza di un bunker sotto,la direzione ha evcuato i pazienti, pur smentendo: nei sotterranei solo sale operatorie.Per l' Idf un caveau con mezzo mld di dollari.

