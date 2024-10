Ict: successo per Ai&vr festival multiverse world, a Torino le sfide dell’intelligenza artificiale e realtà virtuale (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell'intelligenza artificiale generativa e della realtà virtuale: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. Questi i temi al centro dell'AI&VR FESTIVAL multiverse world, al Museo del Cinema di Torino. — Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova economia digitale passa attraverso ledell'intelligenzagenerativa e della: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. Questi i temi al centro dell'AI&VR FESTIVAL, al Museo del Cinema di. — [email protected] (Web Info)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ict - tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell''Ai&vr festival multiverse world' - r. L'iniziativa raccoglie l'eredità del Festival del Metaverso, diventando oggi "Multiverso", evolvendosi anch'esso esattamente come le nuove tecnologie in un processo ancora più d'avanguardia. L'iniziativa è nata con la sua prima edizione nello scorso ottobre 2022 e che vanta la collaborazione degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e del patrocinio della Rappresentanza della Commissione ... (Iltempo.it)

Ict - tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell''Ai&vr festival multiverse world' - L''AI & VR Festival Multiverse World' prenderà il via oggi lunedì 21 ottobre con una cerimonia riservata agli ospiti addetti ai lavori, mentre martedì 22 ottobre si aprirà al pubblico per una giornata ricca di tavoli e panel tematici alla presenza e con la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, digitale e culturale del panorama locale e nazionale. (Liberoquotidiano.it)

Ict - tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell”Ai&vr festival multiverse world’ - Sono questi i grandi temi al centro della terza edizione dell''Ai&vr festival multiverse world', il Festival dedicato al mondo del Metaverso e a tutto l'universo della comunicazione digitale, che si svolgerà a […] The post Ict, tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell”Ai&vr festival multiverse world’ appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)