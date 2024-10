Ilnapolista.it - Ibrahimovic: «Fonseca deve essere se stesso. Leao sta lavorando per migliorare»

(Di martedì 22 ottobre 2024)ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima di Milan-Club Brugge, dove ha parlato della crescita della squadra. Importanza di questa partita. «Sto vedendo una squadra che migliora tanto, c’è più equilibrio. Serve più stabilità , ma stannoper averla. In Champions non abbiamo preso punti ancora, oggi è una partita importante per farlo». Su: «Stiamocome prima, non si cambia niente.se, certe cose devono risolverle all’interno, sono professionisti e devono prendersi le proprie responsabilità , che è quello che stanno facendo».suSu, che qualche volta calcia male: «Anche io calciavo male prima di trovare Fabio Capello e ho iniziato a calciare bene. Tutto quello che stiamo facendo è un lavoro da fare in allenamento che poi porti in partita.sta, sta provando a».