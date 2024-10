Gamberorosso.it - I 14 ristoranti d'Italia che fanno una grande cucina d'avanguardia

(Di martedì 22 ottobre 2024) Cosa intendiamo perve lo abbiamo spiegato in questo articolo. Qui trovate iche si sono aggiudicati il simbolo del “razzo”, ovvero quelle realtà – il cui numero è destinato a crescere – che quest'anno hanno premuto sull'acceleratore, direzione: il disconosciuto. Del Cambio – Anche Tre Forchette Gli anni passano, i costumi cambiano. Ma dal 1757, prima come caffè e come ristorante circa cento anni dopo, Del Cambio è la posizione più prestigiosa per accogliere i visitatori e il luogo dove i torinesi celebrano gli eventi importanti. Il locale è a tutti gli effetti "la" storia del capoluogo e per certi versi dell’, con il sempre presente tavolo del conte Cavour, da dove lo statista poteva vedere il prospiciente parlamento di quella che divenne la prima capitale dell’appena costituito Regno d’