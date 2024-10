Grande Fratello, Javier e l’amara verità: fa una rivelazione scottante (Di martedì 22 ottobre 2024) Grande Fratello, Javier e l’amara verità: il coinquilino conferma i baci con Shaila Gatta Grande Fratello, Javier dopo la puntata affronta un crollo emotivo. Il pallavolista ha assistito alla finta eliminazione di Shaila Gatta avvenuta nel corso della puntata in diretta. Il concorrente inoltre prima di salutare la ballerina ha scoperto di non essere una priorità. Shaila inaspettatamente ha dichiarato di non voler aspettare il giovane fuori dal reality show. Leggi anche Grande Fratello, Lorenzo in lacrime: la madre svela un segreto Una rivelazione scottante: ecco cosa è emerso Javier si sfoga con alcuni inquilini su quanto accaduto. Il pallavolista rivela a Le Non è la Rai cosa accadeva ogni notte con Shaila Gatta. Il pallavolista rivela che sotto le coperte, i due coinquilini si sono scambiati più di qualche bacio. 361magazine.com - Grande Fratello, Javier e l’amara verità: fa una rivelazione scottante Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024): il coinquilino conferma i baci con Shaila Gattadopo la puntata affronta un crollo emotivo. Il pallavolista ha assistito alla finta eliminazione di Shaila Gatta avvenuta nel corso della puntata in diretta. Il concorrente inoltre prima di salutare la ballerina ha scoperto di non essere una priorità. Shaila inaspettatamente ha dichiarato di non voler aspettare il giovane fuori dal reality show. Leggi anche, Lorenzo in lacrime: la madre svela un segreto Una: ecco cosa è emersosi sfoga con alcuni inquilini su quanto accaduto. Il pallavolista rivela a Le Non è la Rai cosa accadeva ogni notte con Shaila Gatta. Il pallavolista rivela che sotto le coperte, i due coinquilini si sono scambiati più di qualche bacio.

