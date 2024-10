Fiumicino Onorati | Un impegno concreto per il futuro della nostra città

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 -“L’Amministrazione comunale di, sta affrontando con determinazione le numerose sfide che il territorio ha accumulato nel corso degli anni. Siamo consapevoli che alcune opere e progetti sono stati ereditati dal precedente governo, come ad esempio l’Auditorium, ma oggi spetta a noi, per volere dei cittadini, rivederli, migliorarli e garantire la loro corretta realizzazione, compito non così semplice viste le tante difficoltà che stiamo affrontando derivanti da incongrue scelte passate”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna. “Il nostro obiettivo è chiaro: restituire adecoro, sicurezza e servizi efficienti ed è per questo che ci stiamo concentrando su una serie dei interventi mirati.