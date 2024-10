Gaeta.it - Espulsioni e chiusure a Bolzano: dura risposta alle risse tra immigrati

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serie di provvedimenti drastici è stata attuata adal questore Paolo Sartori in seguito a una violenta rissa avvenuta a settembre. La situazione ha destato preoccupazione tra le autorità locali, che hanno deciso di intervenire con azioni mirate per garantire la sicurezza pubblica e combattere l’escalation di violenza. L’episodio violento sui Prati della passeggiata Lungo Talvera I fatti risalgono a fine settembre, quando si è verificata una rissa che ha coinvolto circa quindici persone nei Prati della passeggiata Lungo Talvera, da un lato nei pressi del Theiner. L’incidente ha avuto esiti gravemente lesivi per alcuni dei partecipanti, con quattro feriti riportati in condizioni preoccupanti. Le indagini successive hanno svelato che l’episodio è stato il culmine di un conflitto tra due gruppi di