Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Usa, 15 milioni di americani hanno già votato. Per Harris e Trump testa a testa negli Stati chiave

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Mancano soltanto due settimane al 5 novembre, giorno in cui glisceglieranno tra Donalde Kamala. In 15però si sono già espressi con l’early voting, di persona oppure per posta. E ora i due candidati setacciano i settein bilico (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina) a caccia degli ultimi indecisi. La vicepresidente vola nella Rust Belt, in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, con l’ex deputata repubblicana Liz Cheney per corteggiare i moderati dei sobborghi urbani, mentre il tycoon sbarca in North Carolina in una delle città più colpite dall’uragano Helene e attacca la sua rivale perchè fa campagna con un “falco guerrafondaio”, ovvero la figlia dell’ex vicepresidente americano.