Thesocialpost.it - Due scosse di terremoto nella notte al largo di Vulcano: avvertite chiaramente dalla popolazione

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una scossa di magnitudo 2.9 aldiè stata registratasala operativa dell’Ingv di Catania alle ore 23:19 a una profondità di 9 km. La scossa ha avuto origine in mare ma è stata avvertita in maniera molto chiar anche da isolani e turisti. Leggi anche: Due carabinieri morti in un incidente stradale: arrestata la donna che lo ha causato A distanza di quasi tre ore, esattamente alle 2:52, ne è seguita un’altra, di minore entità, magnitudo 1,4, ad una profondità di 10 km. L'articolo Duedialdiproviene da The Social Post.