Dopo aver dato il volto al cantante degli 883 nella serie Sky, ora il giovane attore toscano interpreta il conduttore nella miniserie Rai (Di martedì 22 ottobre 2024) Da Max Pezzali a Mike Bongiorno: Elia Nuzzolo, 24 anni, è l'attore del momento. È infatti il protagonista delle due nuove serie Sky e Rai. La prima è Hanno ucciso l'uomo Ragno, sugli 883, la seconda, Mike, è una miniserie sul conduttore la cui seconda puntata andrà in onda oggi in prima serata su Rai 1. «Un progetto a cui tengo molto, che mi ha dato la possibilità di conoscere la storia incredibile di Mike, le mille peripezie che ha dovuto affrontare prima di diventare un'icona della televisione Italiana e uno dei più grandi conduttori di sempre», ha scritto sul suo profilo Instagram raccontando il ruolo interpretato.

