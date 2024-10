Lanazione.it - Disagio e contrasto alle dipendenze: alla Coop uno sportello per famiglie e giovani

(Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 – Unoper sensibilizzare sul tema delle e per fornire un aiuto concretoed ai ragazzi. Al.fi Cimabue, a Firenze, prende il via il servizio per il sostegnogenitorialità e per la lottafornito dal Gruppo 13 contro la droga, realizzato in collaborazione con la sezione soci Firenze nord est. Presso lo spazio Biblio, all’ingresso del punto vendita, i volontari dell’associazione saranno presenti tutti i martedì (d16.3019.30) e i giovedì (d1114) per fornire informazioni sull’attività dell’associazione Gruppo 13 contro la droga e per dare un primo orientamento a chi vive situazioni problematiche in famiglia o con i propri figli.