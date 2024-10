Diffidati Juventus-Stoccarda: ci sono bianconeri a rischio squalifica in vista del Lille? (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella terza giornata della fase a campionato della Champions League 2024/25 la Juventus affronta lo Stoccarda. Sfida importante per i bianconeri, che dopo la grande vittoria di Lipsia e il successo all’esordio contro il Psv sono ancora a punteggio pieno e puntano a confermarsi. Scopriamo se e quali sono i giocatori Diffidati nella sfida dell’Allianz Stadium. In Champions League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si viene squalificati alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta e squalifica alla quinta, e via discorrendo), ma nella formazione di Thiago Motta nessuno ha subito due sanzioni quindi non vi sono Diffidati. QUALI GIOCATORI DELLA Juventus sono A rischio squalifica? Oltre a Di Gregorio, squalificato per rosso diretto, nessun giocatore bianconero è in diffida. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella terza giornata della fase a campionato della Champions League 2024/25 laaffronta lo. Sfida importante per i, che dopo la grande vittoria di Lipsia e il successo all’esordio contro il Psvancora a punteggio pieno e puntano a confermarsi. Scopriamo se e qualii giocatorinella sfida dell’Allianz Stadium. In Champions League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si vieneti alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta ealla quinta, e via discorrendo), ma nella formazione di Thiago Motta nessuno ha subito due sanzioni quindi non vi. QUALI GIOCATORI DELLA? Oltre a Di Gregorio,to per rosso diretto, nessun giocatore bianconero è in diffida.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE – Juventus-Stoccarda - Youth League 2024/2025 (DIRETTA) - Sportface. . La diretta testuale di Juventus-Stoccarda, match valevole per la terza giornata della fase campionato di Youth League 2024/2025. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE CLICCA F5 O FAI REFRESH Juventus-Stoccarda ore 12:00 ____________________________________________________________ The post LIVE – Juventus-Stoccarda, Youth League 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Juventus-Stoccarda - probabili formazioni e dove vedere la partita - (Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Champions League. Ora la […] The post Juventus-Stoccarda, probabili formazioni e dove vedere la partita appeared first on L'Identità . Gli uomini di Motta hanno infatti vinto all'esordio contro il Psv Eindhoven e hanno replicato a Lipsia, battendo i padroni di casa 3-2. (Lidentita.it)

Juventus-Stoccarda (Champions League - 22-10-2024 ore 21 : 00) : formazioni - quote - pronostici. I bianconeri recuperano Conceicao e McKennie - I tedeschi dopo due giornate sono ancora alla ricerca della prima vittoria in una Champions League già ricca di rimpianti, il 3-1 all’esordio contro il Real Madrid era arrivato solo nel finale e l’1-1 contro lo Sparta […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Secondo impegno teutonico consecutivo per la Juve, che dopo la trasferta sul campo del Lipsia riceve lo Stoccarda. (Infobetting.com)