Conta dei danni le zone più colpite Il sindaco chiede lo stato di calamità

"Abbiamo chiesto lo stato di calamità, dopo aver sentito la presidente regionale ad interim Irene Priolo e la prefettura". Lo annuncia il sindaco Filippo Giorgetti, reduce da un fine settimana in prima linea con gli agenti della polizia locale, i volontari della Protezione civile e i vigili del fuoco. "Nell'arco di sole 12 ore, nella giornata di sabato – ricorda il sindaco – sul nostro territorio sono caduti 159 millimetri di pioggia. Una quantità enorme: si pensi che nell'alluvione del maggio 2023 in Romagna ne caddero 200 nell'arco di due giorni". "Quasi tutti i danni sono stati a carico dei privati – aggiunge – da quantificare". Verosimilmente diverse centinaia di migliaia di euro. Soprattutto attrezzature, mobilio, oggetti vari, frigoriferi e impianti elettrici che erano in garage e cantine delle tante zone finite sott'acqua.

