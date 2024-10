361magazine.com - Come una regina delle nevi: in Rinascente arriva l’esclusiva collezione GHD ICED LUXE

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) GHD conquista le vetrine diMilano con la nuovaghdGhd, leader mondiale nella categoria di hairstyling e tool per capelli, conquista le vetrine diMilano Duomo (Vittorio Emanuele). Dal 22 ottobre al 3 novembre la nuovissimaghd– in occasione del lancio globale – sarà protagonistavetrine dell’iconico department store di Milano. Le imponenti vetrine della, saranno allestite per svelare in modo unico il design, l’innovazione e la qualità della nuovafirmata ghd attraverso un allestimento creato ad hoc con video interattivi.