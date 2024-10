Ilgiorno.it - Civate, con il camion in contromano sulla Statale 36: fermato dagli agenti della Stradale

(Di martedì 22 ottobre 2024)(Lecco), 22 ottobre 2024 – Con ilin36. Nel pomeriggio di oggi un autotrasportatore alla guida di un bilico ha imboccato la Milano – Lecco in. Ilista è statoall'altezza di. Viaggiava in direzione nord, verso Lecco, ma nella carreggiata, sud, da Lecco per Milano. Forse è entrato in Superstrada dallo svincolo di uscita per Erba e Como, che ha affrontato anch'esso dalla parte sbagliata. Gli altri automobilisti in transito che se lo sono visti venire addosso si sono attaccati ai clacson per strombazzargli e hanno rupetutamente sfanalato per avvisarlo dell'enorme e pericoloso sbaglio. Prima di accorgersi dell'errore, azionare le quattro frecce e accostarecorsia di emergenza, ilista ha comunque percorso quasi un chilometro dalla parte sbagliata, cercando poi di raggiungere lo svincolo successivo.