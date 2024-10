Christopher Nolan: il progetto con Tom Holland sarà un film di vampiri ambientato negli anni '20? (Di martedì 22 ottobre 2024) Il regista de Il cavaliere oscuro dirigerà la star di Spider-Man nel prossimo atteso film. Tom Holland è stato scelto per essere protagonista del nuovo film del premio Oscar Christopher Nolan e seppur nessuno sappia bene ancora di cosa tratterà, sul web sono iniziate a circolare le prime ipotesi e speculazioni. La nuova collaborazione tra Universal e Nolan porterà in dote quale progetto? C'è chi pensa che potrebbe trattarsi di un horror, o di un film action con gli elicotteri, in stile Tuono blu del 1983. Infine, un'indiscrezione avanzata da The Hollywood Reporter. film d'epoca o no "L'ambientazione non è ai giorni nostri (anche se non è chiaro se si tratti del passato o del Movieplayer.it - Christopher Nolan: il progetto con Tom Holland sarà un film di vampiri ambientato negli anni '20? Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il regista de Il cavaliere oscuro dirigerà la star di Spider-Man nel prossimo atteso. Tomè stato scelto per essere protagonista del nuovodel premio Oscare seppur nessuno sappia bene ancora di cosa tratterà, sul web sono iniziate a circolare le prime ipotesi e speculazioni. La nuova collaborazione tra Universal eporterà in dote quale? C'è chi pensa che potrebbe trattarsi di un horror, o di unaction con gli elicotteri, in stile Tuono blu del 1983. Infine, un'indiscrezione avanzata da The Hollywood Reporter.d'epoca o no "L'ambientazione non è ai giorni nostri (anche se non è chiaro se si tratti del passato o del

Tom Holland in trattative per entrare nel cast del nuovo film di Christopher Nolan - Come leggiamo su Hollywood Reporter, le informazioni sul nuovo film top secret di Christopher Nolan iniziano a prendere forma. La prima è stata per Oppenheimer, film che lo ha portato a vincere i suoi primi Oscar. Una foto di Christopher Nolan, fonte: Laurent KOFFEL/GAMMA-RAPHO, Getty ImagesNolan rinnova per la seconda volta la sua collaborazione con l’Universal. (Screenworld.it)

Tom Holland in trattative per il prossimo film di Christopher Nolan - Tom Holland sarebbe in trattative per unirsi al prossimo film di Christopher Nolan: cosa ne sarà di Spider-Man 4?. (Comingsoon.it)

Tom Holland tra i protagonisti del nuovo film di Christopher Nolan? - Detto questo, la sua agendina potrebbe essere completata proprio da un altro “A-Movie”, e chissà se questi alla fine possa essere proprio quello di Nolan. Il nuovo film di Christopher Nolan sarà realizzato in collaborazione con Universal Pictures, ma intanto a fare notizia è il suo casting. . Con Matt Damon già incluso nel cast, almeno in base agli ultimi aggiornamenti, pare che Nolan abbia ... (Universalmovies.it)