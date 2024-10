Chi è Paolo Kessisoglu, dal duo comico all’associazione “C’è da fare” (Di martedì 22 ottobre 2024) ‘C'è da fare’ è il titolo di un brano del supergruppo italiano “Kessisoglu & Friends” per Genova, pubblicato il 22 febbraio 2019. Ma è anche il nome dell’associazione fondata da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi. L’associazione “C’è da fare” alla Milano4MentalHealth Dal 10 al 17 ottobre scorso, anche “C’è Da fare” ha preso parte alla Milano4MentalHealth con una serie di appuntamenti specifici legati al tema. L’associazione non-profit è stata fondata e creata da Paolo Kessisoglu insieme a Silvia Rocchi, e si propone di sostenere e supportare adolescenti in difficoltà psicologica e neuropsichiatrica. Quotidiano.net - Chi è Paolo Kessisoglu, dal duo comico all’associazione “C’è da fare” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) ‘C'è da’ è il titolo di un brano del supergruppo italiano “& Friends” per Genova, pubblicato il 22 febbraio 2019. Ma è anche il nome dell’associazione fondata dae Silvia Rocchi. L’associazione “C’è da” alla Milano4MentalHealth Dal 10 al 17 ottobre scorso, anche “C’è Da” ha preso parte alla Milano4MentalHealth con una serie di appuntamenti specifici legati al tema. L’associazione non-profit è stata fondata e creata dainsieme a Silvia Rocchi, e si propone di sostenere e supportare adolescenti in difficoltà psicologica e neuropsichiatrica.

C’è Da Fare : l’associazione di Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi alla Milano4MentalHealth - “Partecipare attivamente alla Milano4MentalHealth per noi è molto importante”, spiega Kessisoglu. “La salute mentale sta alla base di una società sana e se parliamo di giovani, che sono il futuro, lo è ancora di più”. Ci auguriamo che altre aziende si uniscano a noi per rendere Milano un luogo sempre più inclusivo e solidale”. (Funweek.it)

