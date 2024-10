Candido Montini, il minorenne fermato per omicidio nega tutto. Dall'alibi che non regge alle tracce di sangue e le impronte: cosa non torna (Di martedì 22 ottobre 2024) Chi si aspettava una confessione durante l'interrogatorio, resterà deluso. Il caso nel Comasco non si sblocca, anzi. Il 17enne, fermato per l?omicidio di Candido Montini, ha Leggo.it - Candido Montini, il minorenne fermato per omicidio nega tutto. Dall'alibi che non regge alle tracce di sangue e le impronte: cosa non torna Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Chi si aspettava una confessione durante l'interrogatorio, resterà deluso. Il caso nel Comasco non si sblocca, anzi. Il 17enne,per l?di, ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Candido Montini - la svolta dai test del Dna a tappeto : il killer è un suo familiare di 17 anni - Una settimana era stato trovato anche il coltello, da cucina, di tipo diverso da quelli che Montini teneva in casa. Il 17enne è stato portato in caserma accompagnato dai genitori, è stato interrogato ma ha negato ogni addebito, ma è stato sottoposto a fermo ed è indagato per omicidio volontario. Una settimana fa erano a saliti a Catasco anche i Ros, che in un due giorni hanno passato centimetro ... (Notizie.com)

Omicidio Garzeno - il 17enne fermato è parente della vittima : “Non ho ucciso Candido Montini” - Ma il suo alibi non convince gli investigatori. L’ipotesi principale resta quella della rapina finita nel sangue ma al momento non si escludono altri scenari. A quanto viene riferito, lui e i suoi genitori frequentavano quasi ogni giorno la storica bottega della vittima che, anche da pensionato, tutte le mattine alzava la serranda per rifocillare i compaesani. (Ilgiorno.it)

Candido Montini - chi è il 17enne fermato per l’omicidio - Decisivi sono stati i risultati delle analisi del DNA, ottenuti grazie a un prelievo a tappeto tra gli abitanti del piccolo paese, che hanno collocato il ragazzo sulla scena del crimine. Mentre le indagini proseguono, il paese si interroga su come un evento così violento possa essersi consumato in una comunità così unita e tranquilla. (Thesocialpost.it)