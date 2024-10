Campagna: occupano un immobile confiscato alla criminalità, sgomberate 2 famiglie (Di martedì 22 ottobre 2024) In azione, ieri, gli agenti della Polizia Municipale di Campagna, agli ordini del Comandante Alberto Giorgio che hanno eseguito un'ordinanza sindacale di sgombero coatto inerente a un immobile comunale, già confiscato alla criminalità organizzata, occupato abusivamente da ben due nuclei familiari Salernotoday.it - Campagna: occupano un immobile confiscato alla criminalità, sgomberate 2 famiglie Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In azione, ieri, gli agenti della Polizia Municipale di, agli ordini del Comandante Alberto Giorgio che hanno eseguito un'ordinanza sindacale di sgombero coatto inerente a uncomunale, giàorganizzata, occupato abusivamente da ben due nuclei familiari

Campagna: occupano un immobile confiscato alla criminalità, sgomberate 2 famiglie - Della vicenda sono stati informati anche i servizi sociali per quello che concerne la tutela dei minori presenti ... (salernotoday.it)

