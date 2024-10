Calcio: Champions. Magnin avverte "L'Inter è una squadra incredibile" (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tecnico dello Young Boys: "Speriamo in una brutta giornata dei nerazzurri" BERNA (SVIZZERA) - Una squadra storica nel suo paese, ma che sta vivendo un momento di grossa difficoltà: può essere sintetizzata così la stagione dello Young Boys, che dopo aver vinto sei degli ultimi sette campionati non Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Champions. Magnin avverte "L'Inter è una squadra incredibile" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tecnico dello Young Boys: "Speriamo in una brutta giornata dei nerazzurri" BERNA (SVIZZERA) - Unastorica nel suo paese, ma che sta vivendo un momento di grossa difficoltà: può essere sintetizzata così la stagione dello Young Boys, che dopo aver vinto sei degli ultimi sette campionati non

Young Boys - Magnin : “Inter squadra incredibile - leader in Europa” - Così il tecnico dello Young Boys, Joel Magnin, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. È una squadra leader in Europa, ma noi saremo uniti e ci crederemo. “Quella di Inzaghi è una squadra incredibile, quello che ha fatto con lui è sotto gli occhi di tutti. . (Sportface.it)

Young Boys-Inter - parla Athekame : «Loro grande squadra - ma vogliamo vincere» - Tuttavia, ci impegneremo a fondo in questa partita per ottenere il massimo dei risultati e per raggiungere il successo. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Quando entro in un campo di calcio, lo faccio sempre con l’intenzione di vincere la partita». In vista di Young Boys-Inter, il calciatore della squadra svizzera Zachary Athekame ha parlato del valore dei nerazzurri e sottolineato ... (Inter-news.it)

IN – Zielinski parte con la squadra per Young Boys-Inter : 4 assenti - Si tratta di Francesco Acerbi, Tajon Buchanan, Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani. In particolare, anche i due calciatori dell’Inter Primavera Thomas Berenbruch e Mike Aidoo sono con la squadra per prendere parte, sicuramente dalla panchina, alla terza gara di questa Champions League. LA PRESENZA – Piotr Zielinski ci sarà nel match tra Young Boys e Inter. (Inter-news.it)