Bronchiolite nei bambini, scoperta una nuova potenziale arma per combatterla (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante la sperimentazione, la somministrazione dell’anticorpo monoclonale clesrovimab ha ridotto i ricoveri associati al virus respiratorio sinciziale (Rsv) di oltre l’80% Wired.it - Bronchiolite nei bambini, scoperta una nuova potenziale arma per combatterla Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante la sperimentazione, la somministrazione dell’anticorpo monoclonale clesrovimab ha ridotto i ricoveri associati al virus respiratorio sinciziale (Rsv) di oltre l’80%

È pronto in Italia il farmaco anti-bronchiolite - quali bambini rientrano nella campagna di immunizzazione - 000 pazienti, spesso neonati con meno di un anno di vita. Nel 2023 per questa patologia sono stati ricoverati in Italia 15. 3. La bronchiolite è un'infiammazione dei bronchioli, la parte finale dei bronchi. A novembre comincerà una campagna di immunizzazione. Continua a leggere . 000 sono dovuti andare in terapia intensiva. (Fanpage.it)

“Tosse - influenza e bronchiolite nei più piccoli” : ecco i malanni dell’autunno più diffusi tra i bambini - Il pediatra Giuseppe Indolfi ha spiegato quali virus iniziano a circolare fin da ora tra i piccoli e si acuiranno con l'inverno, dando qualche dritta su come sconfiggerli. Continua a leggere . Autunno è sinonimo di abbassamento di temperature e di influenza e virus respiratori che attaccano soprattutto i bambini in età scolare. (Fanpage.it)

Bronchiolite - l’esperta spiega perché non sta per arrivare un’epidemia tra i bambini - La responsabile del tavolo tecnico per le malattie infettive e vaccinazioni della SIP spiega a Fanpage cosa è successo nella corsa al nuovo farmaco in vista della stagione della bronchiolite: "Il nuovo anticorpo ridurrebbe i ricoveri e le visite al pronto soccorso"Continua a leggere . (Fanpage.it)