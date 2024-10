Borgo-Sanzio diventa verde: ok alla Greenway per la mobilità sostenibile (Di martedì 22 ottobre 2024) In consiglio comunale di Catania è stata approvata, all’unanimità, la mozione relativa ad una mia idea/progetto inerente la realizzazione della prima Greenway a Catania all’interno del quartiere Borgo-Sanzio.Con tale mozione, presentata dai consiglieri Barbagallo G. e Bonaccorsi D, si intende Cataniatoday.it - Borgo-Sanzio diventa verde: ok alla Greenway per la mobilità sostenibile Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In consiglio comunale di Catania è stata approvata, all’unanimità, la mozione relativa ad una mia idea/progetto inerente la realizzazione della primaa Catania all’interno del quartiere.Con tale mozione, presentata dai consiglieri Barbagallo G. e Bonaccorsi D, si intende

