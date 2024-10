Bologna ko in Inghilterra, l'Aston Villa vince 2-0 (Di martedì 22 ottobre 2024) BIRMINGHAM (Inghilterra) (ITALPRESS) – Continuano le difficoltà stagionali del Bologna che resta fermo a una sola vittoria tra Serie A e Champions League. Nella seconda trasferta in Inghilterra arriva anche il secondo ko: 2-0 contro un'Aston Villa che guida a punteggio pieno dopo tre gare. Emery sorprende lasciando fuori il suo totem Ollie Watkins e dando fiducia a Duran, in gol contro il Bayern, Italiano ritrova Ndoye e vara la linea verde: Fabbian-Urbanski le mezzali, davanti c'è Dallinga. Il primo squillo è rossoblù e porta proprio la firma dell'ex Tolosa, che impegna il Dibu Martinez. Il Bologna pressa alto, ma rischia grosso: Skorupski è decisivo su Duran e McGinn. Iltempo.it - Bologna ko in Inghilterra, l'Aston Villa vince 2-0 Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) BIRMINGHAM () (ITALPRESS) – Continuano le difficoltà stagionali delche resta fermo a una sola vittoria tra Serie A e Champions League. Nella seconda trasferta inarriva anche il secondo ko: 2-0 contro un'che guida a punteggio pieno dopo tre gare. Emery sorprende lasciando fuori il suo totem Ollie Watkins e dando fiducia a Duran, in gol contro il Bayern, Italiano ritrova Ndoye e vara la linea verde: Fabbian-Urbanski le mezzali, davanti c'è Dallinga. Il primo squillo è rossoblù e porta proprio la firma dell'ex Tolosa, che impegna il Dibu Martinez. Ilpressa alto, ma rischia grosso: Skorupski è decisivo su Duran e McGinn.

