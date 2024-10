Arrestato a New York l’ex ceo di Abercrombie: Mike Jeffries e il compagno sono accusati di traffico sessuale (Di martedì 22 ottobre 2024) Mike Jeffries, ex amministratore delegato del colosso della moda Abercrombie & Fitch, è stato Arrestato nella mattinata di oggi – martedì 22 ottobre – a New York con l’accusa di traffico sessuale. Assieme a lui, scrive la Bbc, sono finiti in manette anche il suo compagno Matthew Smith e un presunto intermediario della coppia. L’indagine dell’Fbi è stata aperta dopo le rivelazioni di un’inchiesta giornalistica della Bbc secondo la quale l’ex ceo di Abercrombie e il suo partner avevano abusato sessualmente di decine di uomini, ospitati nelle loro residenze di New York e in diversi hotel in giro per il mondo. Gli avvocati di Jeffries e Smith hanno negato tutte le accuse. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024), ex amministratore delegato del colosso della moda& Fitch, è statonella mattinata di oggi – martedì 22 ottobre – a Newcon l’accusa di. Assieme a lui, scrive la Bbc,finiti in manette anche il suoMatthew Smith e un presunto intermediario della coppia. L’indagine dell’Fbi è stata aperta dopo le rivelazioni di un’inchiesta giornalistica della Bbc secondo la qualeceo die il suo partner avevano abusato sessualmente di decine di uomini, ospitati nelle loro residenze di Newe in diversi hotel in giro per il mondo. Gli avvocati die Smith hanno negato tutte le accuse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il rapper Puff Daddy arrestato a New York con l'accusa di abusi sessuali - "Gli agenti federali hanno arrestato Se . Il rapper americano Sean 'Diddy' Combs – meglio conosciuto con il nome di Puff Daddy - è stato arrestato dalla polizia di Manhattan, dopo che erano state presentate diverse denunce contro di lui per violenza sessuale. Lo ha annunciato la giustizia di New York. (Ilgiornaleditalia.it)

Il rapper Puff Daddy arrestato a New York con l'accusa di abusi sessuali - "Gli agenti federali hanno arrestato Se . Lo ha annunciato la giustizia di New York. Il rapper americano Sean 'Diddy' Combs – meglio conosciuto con il nome di Puff Daddy - è stato arrestato dalla polizia di Manhattan, dopo che erano state presentate diverse denunce contro di lui per violenza sessuale. (Ilgiornaleditalia.it)

Sean “Diddy” Combs arrestato a New York dopo un’incriminazione federale - Combs, che ha collaborato con le autorità e si era trasferito a New York anticipando possibili accuse, ha respinto le accuse attraverso il suo avvocato, definendo il processo un’ingiustizia e dichiarando di essere pronto a dimostrare la sua innocenza in tribunale. , Mary J. Un’accusa sotto sigillo Le esatte accuse contro Combs non sono ancora state rese pubbliche, poiché l’incriminazione rimane ... (Velvetmag.it)