Alfonso e Federica stanno ancora insieme dopo Temptation Island? (Di martedì 22 ottobre 2024) stanno ancora insieme Alfonso e Federica dopo la fine di Temptation Island? Cosa è successo un mese dalla fine del programma L'articolo Alfonso e Federica stanno ancora insieme dopo Temptation Island? proviene da Novella 2000.

Alfonso e Federica a Temptation Island 2024 : un mese dopo - come è finita tra loro? Stanno insieme o separati? Video Witty Tv - Alfonso ha rivelato a Filippo di essere ancora innamorato di Federica e che è stata lei a lasciarlo due giorni dopo il falò: “Non mi ha neanche chiamato per fare gli auguri di compleanno“. I due erano usciti insieme, lui aveva ammesso la sua gelosia e Federica aveva deciso di uscire con lui. Come è finita tra Alfonso e Federica, una delle coppie di Temptation Island 2024 edizione autunno? ... (Superguidatv.it)

Temptation Island - il falò di Federica e Alfonso finisce tra baci e abbracci. Poi il clamoroso colpo di scena - Temptation Island 2024 edizione autunno arriva al suo capitolo finale martedì 22 ottobre 2024. In apertura di serata Filippo Bisciglia accompagna il pubblico in un recap della storia di Federica e Alfonso, l’unica coppia che non ha ancora affrontato il falò di confronto finale. I due ragazzi... (Today.it)

Temptation Island 2024 - il falò di confronto tra Federica e Alfonso : sono usciti insieme o separati? | Video Witty Tv - Alfonso ha capito di essere troppo geloso e che concederà a Federica i suoi spazi: “Ho avuto dubbi su cosa fare, se vivere la mia libertà con lui o da sola. Anche se poi quest’ultimo ha fatto marcia indietro, è stato infatti lui a chiedere il falò di confronto anticipato: “Filippo dille che non si deve dimenticare che è mia, non in senso di possesso ma amore“. (Superguidatv.it)